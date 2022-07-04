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موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

04 يوليو 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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طلاب يحتفلون بنتائج الثانوية العامة في فلسطين (أرشيف)

توقعت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2022.

وانتهت اليوم الإثنين امتحانات الثانوية العامة في فلسطين والتي بدأت في 14 يونيو الماضي واستمرت على مدار 20 يومًا.

ووفق مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم في غزة، جمال يوسف، فإن نتائج الثانوية العامة من المتوقع أن تكون أواخر شهر يوليو الجاري.


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وأوضح في تصريح له، إنه "من المتوقع إعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بعد انتهاء جميع مراحل التصحيح والفرز وإدخال البيانات".

وتقدم نحو (87,228) طالباً وطالبة لامتحانات "التوجيهي" هذا العام في أراضي السلطة الفلسطينية، بينهم (38,284) من محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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