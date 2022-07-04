وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو فلسطين تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى ( مهندس الترددات اللاسلكية والتحسين) Optimization Engineer للعمل بمقر الشركة بدوام كامل وذلك وفقاً لما يلي :

ملخص الوظيفة: سيكون مهندس الترددات اللاسلكية والتحسين مسؤولاً عن تخطيط وتصميم وتحسين الشبكة في منطقة جغرافية محددة، حيث يتمثل دوره في زيادة التغطية إلى أقصى حد والحفاظ على أفضل أداء ممكن وأعلى كفاءة للشبكة .

الادوار والمسؤوليات:

- إجراء تحليل تغطية الشبكة والسعة والأداء.

- تجهيز التصميمات الفيزيائية للخلايا بما في ذلك موقع الخلية ونوع الهوائي والارتفاع والسمت والميل.

- ضبط الشبكة (في منطقة جغرافية محددة) لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة (KPIs) والمحافظة عليها.

- مراقبة وتحليل أداء جميع الخلايا بشكل يومي.

- كشف تدهور الأداء وصياغة الإجراءات التصحيحية المناسبة.

- تحليل إحصائيات حمل المرور والازدحام وإجراء التغييرات المناسبة للحفاظ على أقصى استفادة من موارد الشبكة.

- تجهيز بيانات التكامل (Cell Design Data - CDD) لمواقع الراديو الجديدة المثبتة.

- تنشيط مواقع الراديو الجديدة ، بما في ذلك تخطيط مسار اختبار القيادة ، وملفات السجل وتحليل الإحصائيات ، والضبط الأولي للخلايا .

- إعداد خطط التردد للخلايا الفردية أو عناقيد الخلايا. كلا يدويًا وتلقائيًا.

- مراجعة التصميم المادي للمواقع / الخلايا والتوصية بالتعديلات بما في ذلك موقع الخلية ونوع الهوائي والارتفاع والسمت والميل.

المهارات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.

- القدرة على التعلم بسرعة والعمل بشكل استباقي.

- مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل.

- مهارات اتصال قوية (شفهية وكتابية).

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (كتابة وقراءة وتحدثاً).

- معرفة جيدة في أنظمة GSM وWCDMA.

- معرفة زمن الوصول الحاسوبي (MS-Office).

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تقديم طلب عبر موقع الشركة من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/7/2022 .