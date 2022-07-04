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موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

04 يوليو 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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موعد صلاة عيد الأضحى

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ/2022م، في فلسطين الساعة السادسة والربع صباحًا، حسب التوقيت الصيفي، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين.

وأعلنت دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية  ومصر وفلسطين وباقي دول بلاد الشام، أن السبت 9 تموز/ يوليو المقبل هو أول أيام عيد الأضحى لعام 1443 هجرية.

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وبناءً على ذلك يعتبر يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 8 تموز/ يوليو المقبل، هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز/ يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى.

وأكد الشيخ "حسين" في ذات البيان، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

ودعا المفتي المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظًا على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، في سبيل تجنب تأثيرها على المواطنين والعالم أجمع.

وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

 


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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