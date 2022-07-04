وظائف شاغرة في جمعية الفلاح بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الفلاح الخيرية في محافظة شمال قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة منسقي مشاريع لعدد 20 منسق على الأقل.

الشروط والمؤهلات الواجب توافرها:

- أن يكو ن حاصلا على درجة علمية لا تقل عن بكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن سنتن في مجال تسويق المشاريع واستجلاب مصادر التمويل.

- خبرة في العمل المؤسساتي الخيري ولديه معرفة وثيقة بمنهجيات الإدارة وادارة المشاريع والاشراف عليها.

- القدرة على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وصياغة مقترحات المشاريع، وإعداد التقارير الإدارية والمالية والفنية للمشاريع

- إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة، كتابة، قراءة).

- إجادة استخدام برامج الحاسوب (ميكروسفت اوفس).

- القدرة على العمل سواء بشكل مستقل أو ضمن فريق عمل.

- التفرغ الكامل للعمل لدى الجمعية، والعمل تحت النظم والقوانين المعمول بها في الجمعية.

- القدرة على العمل لأوقات اضافية عند الحاجة لذلك

- إدارة وتجهيز ملف المشروع كاملاً (المراسلات – عروض الأسعار- العطاءات "المناقصات" – جداول الكميات – المخططات والرسومات -العقود- التقارير المرحلية والختامية ... الخ (والأرشفة الإلكترونية والورقية المطبوعة لكامل ملف المشاريع.

- تنفيذ الأعمال الموكلة إليه في جميع الظروف والأوقات.

- التنسيق لكافة فعاليات وأنشطة المشاريع مع الطواقم الفنية والجهات والمؤسسات ذات العاقة.

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه، ويجد في نفسه الكفاءة التقدم بالسيرة الذاتية مرفقة بالمستندات الثبوتية بالإرسال على أيميل الجمعية التالي [email protected] بعنوان "منسق مشاريع "

- وكذلك الحضور للمقابلات الشخصية واصطحاب الأوراق الثبوتية والتي ستكون يوم الاربعاء والخميس مع لجنة مختصة في مجال المشاريع والعمل الخيري من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الخامسة مساءً في مقر الجمعية في محافظة شمال قطاع غزة - جباليا- خلف الدفاع المدني.

- للاستفسار والمراجعة/ هاتف : 2474454 .جوال : 0599404014