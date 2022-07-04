مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للبن بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بُن وهيل (روقان) للتجارة العامة والمواد الغذائية وهي شركة تأسست عام 2022م، تهتم في مجال القهوة والبهارات تعلن فيه عن حاجتها لـ"مندوب مبيعات" وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات (توزيع تجاري)

- نوع العقد: دوام كامل

- مكان العمل: محافظات قطاع غزة

- آخر موعد للتقديم: 5/7/2022

المهام والمسؤوليات:

- ترويج منتجات الشركة إلى الزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد.

- معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح وافٍ عنها للزبائن.

- التأكد من رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات المقدمة.

- التواصل الدائم مع الزبائن والتعامل الجيد وتقديم المنتج بأفضل الطرق.

- تغطية كل الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية التي يعمل بها المندوب.

- تحصيل مستحقات الشركة ومتابعة الديون عند الزبائن دون تأخير.

شروط التسجيل

- يفضل أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية ذو علاقة.

- خبرة لا تقل عن عامين في مجال التوزيع التجاري.

- القدرة على عقد اتفاقيات البيع مع الزبائن وتنفيذها مباشرة حسب النظام المتبع.

- تغطية جميع العملاء على امتداد المنطقة الجغرافية التي يعمل بها المندوب.

- الانضباط والالتزام بالأنظمة والتعليمات والحضور والانصراف.

- إتقان مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.

- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

- يفضل أن يكون حاصلًا على رخصة من نوع تجاري سارية المفعول.

- يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

- العمر 25 - 35عامًا.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 5/7/2022