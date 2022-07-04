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الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 2022

04 يوليو 2022 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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صلاة العيد في فلسطين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين للعام الجاري 2022.

ووثّق رئيس مجلس الإفتاء في بيان له، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الإثنين، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، 2022.

ووفق البيان فإنّ موعد صلاة عيد الأضحى هي الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.

وأكد الشيخ حسين على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.


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ودعا المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا".

وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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