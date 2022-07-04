مواجهات مع الاحتلال واعتقالات متفرقة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت أكثر من 20 مواطناً، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة وسمع صوت إطلاق النار بكثافة في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين إسلام العجاوي وأوس الشلبي عقب اقتحام منزليهما من الحي الشرقي بمدينة جنين.

وفي القدس المحتلة اعتقل الاحتلال الشاب أحمد العجلوني، والشابين كرم العبيد وخالد البراغيتي عقب اقتحام منزليهما في البلدة القديمة، وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

وطالت الاعتقالات القياديين بالجبهة الشعبية والأسيرين المحررين ماهر حرب وكمال أبو ظريفة عقب اقتحام منزليهما في مخيم بلاطة وشارع أبو بكر بمدينة نابلس.

أما في رام الله فاندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي بيت سيرا وبيتونيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء عبد الرحمن ومحمد وحمدان واوي، عقب اقتحام منزلهم في بيت سيرا برام الله، علما أن حمدان طالب في الثانوية وكان يستعد لتقديم امتحانه الأخير.

ومن بلدة بيتونيا اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم سمحان والشاب مهند فارس والشاب طه عرموش، وصادرت مركبته ومبلغا ماليا عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فراس حرب ووالده نعيم حرب، والشابين زيد وأمجد حرب عقب اقتحام منازلهم في قرية اسكاكا شرق سلفيت.

ومن الخليل اعتقل الاحتلال الشاب جبر ربحي البدوي، عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم العروب، والشاب إبراهيم البطاط من الظاهرية، والشاب حسان آدم اخليل عقب اقتحام منزله في منطقة صافا ببلدة بيت أمر.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسان من مدينة طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين