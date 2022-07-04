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الأسير أيهم كممجي يدخل عامه الـ 17 في الأسر

04 يوليو 2022 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
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الأسير أيهم الكممجي - أرشيف

دخل الأسير أيهم فؤاد نايف كممجي من بلدة كفرذان غرب جنين بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع لأيام قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم العام الماضي.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الأسير كممجي كان مطاردا للاحتلال بسبب مشاركته بأعمال المقاومة، وتمكن الاحتلال من اعتقاله في عملية خاصة بتاريخ 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكمت سلطات الاحتلال علية بالسجن مدى الحياة، مشيراً إلى أن والدة الأسير كممجي توفيت إثر جلطة دماغية في تاريخ 11/3/2019، كما واستشهد شقيقه شأس في شهر رمضان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال وحرمه الاحتلال من وداعه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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