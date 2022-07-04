الهدمي: الاحتلال يسعى لبث أفكار مسمومة في المنهاج الفلسطيني بالقدس

القدس المحتلة-غزة/ محمد حجازي:

حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، من محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بث مواد وأفكار مسمومة في المنهاج الفلسطيني في مدارس مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الهدمي لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال قدّم مساعدات مالية لبعض المدارس الخاصة في القدس على أنها حقوق لهم، حتى أصبحت جزءًا من ميزانياتها التشغيلية، وتبين لاحقًا أنها أموال مشبوهة وباتت عبئًا كبيرًا وابتزازًا لمالكي هذه المدارس لتمرير المواد التعليمية المسمومة.

ومؤخرًا، كشفت مصادر مقدسية النقاب عن مخطط احتلالي يستهدف أجيال وأبناء القدس المحتلة، يتعلق بفرض "التربية الجنسية" الإجبارية ولأول مرة، على جميع الطلاب اعتبارا من العام الدراسي القادم.

وبيّن الهدمي أن الاحتلال يحاول استهداف الفلسطينيين والمقدسيين بأساليب خبيثة لكي الوعي من بوابة التدريس والتعليم للسيطرة الفكرية والتعليمية في المدينة المقدسة.

ولفت إلى أن "الاحتلال فشل في الاستيلاء والسيطرة الكاملة على القدس، لوجود عوائق متعددة في طريقه، لذلك يتجه لهذا السلوك الخبيث"، مشيرًا إلى جهود المقدسيين وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات الفلسطينية في التصدي لمخططات الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يروج رواية كاذبة في بعض الدول، على أن ما يتم تدريسه في المدارس المقدسية هي مواد تحريضية وتشجع على "القتل والعنف"، وهو ما يناقض الحقيقة حيث يتم تدريس المحافظة على التراث والهوية الفلسطينية ورفض الاحتلال.

وذكر أن القانون الدولي أكد حق الفلسطينيين بتدريس أبنائهم كيف ما أرادوا وفق الهوية الفلسطينية ولا يحق للاحتلال التدخل في تربية أبنائهم.

وشدد الهدمي على ضرورة مقاومة الاحتلال بكل الأشكال ومنها المقاومة الفكرية التي تحافظ على العادات والتقاليد الفلسطينية.

ولفت إلى ضرورة الضغط على المدارس الخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لرفض الأفكار الخبيثة والمواد الهدامة للأخلاق والدين والعادات والتقاليد.

واتهم الهدمي السلطة في رام الله بالتواطؤ مع الاحتلال في بث الأفكار المسمومة وتحريف المنهاج الفلسطيني في القدس ومدن الضفة الغربية، من بوابة الابتزاز المالي للسلطة.

وتابع: السلطة تركت المقدسيين يواجهون مشاكلهم مع الاحتلال لوحدهم، حيث لا يوجد ملاعب للأطفال لممارسة الرياضة، ولا أماكن ترفيهية ومتنزهات خاصة بالفلسطينيين.

واستنكر الهدمي الصمت الذي يسيطر على منظمة التحرير، متهمًا إياها بالموافقة على إجراءات ومخططات الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة.

ودعا وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على خطورة مخططات الاحتلال التهويدية ومحاولة السيطرة على القدس والتدخل في المنهاج الفلسطيني.