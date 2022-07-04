واتساب يختبر ميزة جديدة تتيح إخفاء عبارة "متصل الآن"

يعمل تطبيق "واتساب" على إضافة خاصية جديدة تتيح إخفاء وضع المستخدم عن الآخرين، بما يجعله يتجنب الكثير من الرسائل غير المرغوب بها.

وقال موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع آخر أخبار "واتساب"، إن التطبيق يختبر حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم "متصل الآن".

وستكون هذه الخاصية متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وحتى لمستخدمي التطبيق على الحاسوب.

وذكر الموقع أنه "على مر السنوات، طلب الكثير من المستخدمين أن يكونوا قادرين على إخفاء حالتهم على الإنترنت. قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء رغبة الأشخاص في استخدام واتساب في وضع التخفي، حتى لا يزعجهم أحد، أو يشعرون بمطاردة من قبل شخص ما".

وتظهر الخدمة الجديدة في قائمة "الخصوصية" في الإعدادات، يمكن عبرها التحكم بوضع المستخدم، مع القدرة على تحديد من يستطيع رؤية الحالة مثل أي شخص أو قائمة الهواتف المحفوظة وحاليا يمكن للمستخدمين التحكم بمعلومة "آخر مشاهدة"، أي منع الآخرين من رؤية آخر ساعدة كان فيها المستخدم نشطا على التطبيق.

وفي العام الماضي بدأ "واتساب" في إخفاء آخر ظهور تلقائيا لجهات الاتصال التي لم يجر محادثة معها، لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول إلى حالة الاتصال، ولكن لا يزال بإمكان الأشخاص الذين جرى الحديث معهم رؤية هذه المعلومة.

وبفضل الخاصية الجديدة "من يمكنه رؤية ما أكون متصلا بالإنترنت"، لن يتمكنوا من القيام بذلك بعد الآن.

المصدر / وكالات