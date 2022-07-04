حصد مقطع فيديو شهير لمواجهة مباشرة بين دليل سياحي وأسد، في إحدى الغابات جنوب أفريقيا، أكثر من 30 مليون متابعة عبر موقع إنستغرام.

ويظهر في المقطع الدليل وهو جالس على كرسي بمقدمة سيارة مكشوفة للسياح، قبل أن يتسلل من خلفه أسد شاب، ويفاجئه وهو ينظر إليه.

ووثق المقطع تشارلز فان ستادن، وهو يملك شركة سفر مع زوجته للسياحة في أفريقيا، والتقط المشهد في حديقة كروغر الوطنية الكبرى، في جنوب أفريقيا.

وكشف ستادن أن الدليل يدعى إريك، وهو شخص محترف، ويعرف كيفية التصرف في هذه المواقف، لكنه لم يتوقع أن يتسلل الأسد من خلف الحافلة.

ولفت إلى أنه تعامل بهدوء مع الموقف، وسرعان ما انشغل الأسد بما يجري، لأن قطيعه كان يلاحق مجموعة من حيوانات الجاموس لاصطيادها.

شاهد| مواجهة "مرعبة" بين رجل وأسد تحصد 30 مليون مشاهدة pic.twitter.com/D6wEkELnlA — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 3, 2022

المصدر / وكالات