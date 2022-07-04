وفد قيادي من حماس برئاسة هنية يصل إلى الجزائر

غزة/محمد شويدح:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى الجزائر، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في ذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين.

وضم وفد الحركة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، وعضو مكتب العلاقات سامي أبو زهري، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

وقالت الحركة في بيان رسمي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه الليلة، "بأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها".

وأعربت الحركة عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال.

ودعت الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها وقيادتها قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين