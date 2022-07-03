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ماذا قدم الاحتلال لسلطة رام الله لتسليم "رصاصة شيرين"؟

03 يوليو 2022 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنّ (إسرائيل) عمدت إلى مجموعة من الإجراءات لصالح سلطة رام الله، بناءً على طلب الإدارة الأمريكية قبل زيارة الرئيس بايدن.

وأوردت القناة الـ13 العبرية، إدراك الإدارة الأمريكية أنّ الوضع السياسي لا يسمح بإجراءات دراماتيكية، ومع ذلك كان هناك مطلب أمريكي واضح "إعطاء شيء ما للسلطة".

وتابعت القناة أنه وبعد المناقشات تمّت صياغة حزمة من الإجراءات تتضمن خطوتين رئيسيتين. الأولى ستكون على شكل بيان من (إسرائيل) بأنها ملتزمة بالترويج السريع لتوفير تكنولوجيا G4 للسلطة ، والخطوة الثانية هي السماح بوجود فلسطيني رمزي على معبر اللنبي.

و في المقابل قدمت (إسرائيل) مطالب، مثل تلقّي الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، كما طالبت بوقف الدعوى المقدمة إلى لاهاي بشأن وفاة أبو عاقلة، وزيادة نشاط أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في المنطقتين A و B - في الأيام المقبلة، سوف يتخذ لابيد قرارًا بشأن هذه المسألة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #السلطة #شيرين أبو عاقلة

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