كيف رد مانشستر يونايتد على طلب رونالدو؟

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد رد بطريقته على طلب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مانشستر أخبر رونالدو بضرورة التواجد في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيقوم بها الفريق هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يعود رونالدو إلى التدريبات الأسبوع الجاري، بعدما فجر مفاجأة كبيرة بإبلاغ اليونايتد برغبته في الرحيل، بعد موسم واحد من عودته إلى لفريق.

ويسافر مانشستر يونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاج، وتم إخبار رونالدو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قالت في تقرير لها أمس السبت، إن النجم البرتغالي تقدم بطلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد حال تلقيه عرضا مناسبا هذا الصيف.

وأضافت أن رونالدو يستند في طلبه، إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته.

وكان رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الصيف الماضي، بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم مع يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيا ومتوسط فرديا سجل فيه "الدون" 24 هدفا وخرج بلا بطولات.

واحتل يونايتد المركز السادس بالدوري الإنجليزي وهو ما يعني أن رونالدو لن يلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد حال استمراره في ملعب "أولدرافورد".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجديد بعد حوالي عام من الآن.

المصدر / وكالات