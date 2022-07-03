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الأردن.. إقالة مسؤولَين بارزَين بسبب حادثة الغاز السام في العقبة

03 يوليو 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، بتوصية من لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وقال رئيس الحكومة خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، إنّ فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته، وأعد تقريرًا يتضمن مجموعة من الإجراءات التي ستُطبّق فورًا.

كما أكد أنّ ملف حادثة العقبة بالكامل مع تقرير التحقيق، سيتحول إلى الادّعاء العام.

ولفت إلى أنّ التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير، وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة، لا يمكن التَّهاون معه.

المصدر / وكالات
#الأردن #ميناء العقبة

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