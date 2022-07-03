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حماس تنعى الشهيد علاونة وتدعو لضرب الاحتلال بكلّ قوة

03 يوليو 2022 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدها كامل علاونة (19 عامًا)، الذي ارتقى ظهر اليوم الأحد، متأثّراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جَبَعْ في جنين أمس.

وقالت حماس في بيان النعي، إن الشهيد "لحق بشقيقه الاستشهادي القسّامي كامل عبد الله علاونة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال عملية فدائية عام 2003".

وقدمت الحركة، تعازّيها لعائلة الشهيد ووالده الأسير المحرّر عبد الله علاونة، وحيّت جنين ومخيمها الصامد وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد على طريق الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وتابعت حماس "كما نشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال في الضفة الأبية والقدس المحتلة، لضرب أهداف الاحتلال بكل قوة، فدماء شهدائنا ليست رخيصة، والعدو لا بد أن يدفع الثمن غالياً من دماء جنوده ومستوطنيه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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