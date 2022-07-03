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الصحة: وفاتان و2637 إصابة جديدة بـ"كورونا" الأسبوع الماضي

03 يوليو 2022 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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سجلت وزارة الصحة، وفاتين و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1162 حالة تعافٍ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم الأحد عن الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة (في الفترة ما بين 25 حزيران– 2 تموز 2022) أنّ وفاتين و1667 إصابة سجّلت في الضفة الغربية، و50 في قطاع غزة، إضافة إلى 920 إصابة في القدس.

وبيّنت أنه تم تسجيل 759 حالة تعاف في الضفة الغربية و23 في قطاع غزة، و380 في القدس.

وأشارت إلى أنّ الحالات التي تُعالج في المستشفيات بلغت 32 حالة بينها 3 في العناية المكثفة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الفترة المذكورة 7046 فحصًا باستثناء مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #القدس #الضفة الغربية #كورونا

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