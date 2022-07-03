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"العلاقات الدولية" يشيد بتصويت الكنيسة المشيخية باعتبار (إسرائيل) دولة فصل عنصري

03 يوليو 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
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رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، اليوم الأحد، بتصويت الكنيسة المشيخية الأمريكية، لصالح إعلان (إسرائيل) دولة فصل عنصري.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم، إن تصويت الكنيسة هو شاهد آخر يُضاف لشواهد كثيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأشار المجلس، أن قرار الكنيسة يأتي في ظل ما يتعرض له الوجود المسيحي، وأماكن العبادة من كنائس وممتلكاتها لاعتداءات إسرائيلية صارخة، في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة.

وأكد أن القرارات المتتالية التي تتهم (إسرائيل) بارتكاب جريمة الفصل العنصري تدحض ادعاءات الاحتلال الرامية إلى تحسين صورته أمام العالم ووصفها على أنها "واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ قرار جريء بإعلان دولة الاحتلال كيان عنصري يرتكب جريمة الأبارتهايد ومعاملته مثلما عومل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بالمقاطعة وفرض العقوبات إلى حين إنهاء الاحتلال بشكل دائم.

وكانت لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية قد صوتت بأغلبية ساحقة للاعتراف بأن "قوانين وسياسات وممارسات (إسرائيل) فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري"، حيث أنها قررت أن الفلسطينيين يتعرضون للقمع المنهجي من خلال أعمال غير إنسانية بهدف السيطرة العرقية عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #العلاقات الدولية #الكنيسة المشيخية

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