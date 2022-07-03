دائرة شئون المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية

قامت دائرة شئون المخاتير بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ زيارة ميدانية لمقر ديوان المرشح المختار/ خالد محمد المطوق من سكان جباليا البلد.

حيث تم التأكد من وجود مقر للديوان لعائلة المطوق وفق الشروط العامة بما يتيح استقبال المراجعين ومستوى جيد من الضيافة وفق المتطلبات العامة لمقرات الدواوين.

وكان في استقبال وفد الوزارة مرشح العائلة خالد المطوق وبصحبته عدد من افراد العائلة.

وأوصى مسؤول ملف المخاتير عفيف عروق اللجنة باعتماد الديوان واستكمال بقية الاجراءات اللازمة حسب النظام المعمول به.

المصدر / فلسطين أون لاين