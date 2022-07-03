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صورة في طولكرم.. مستوطنون يعتدون على مسن ويصيبونه بكسور ورضوض

03 يوليو 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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مواطنون يحملون المسن وينقلونه للمستشفى

أصيب مزارع مسن من بلدة كفر اللبلد، شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية، بكسور ورضوض، بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في أرضه.

ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح اعتدوا بالضرب المبرح على المسن مصطفى حسين محمد فقها (70 عاما)، في أثناء تواجده في أرضه، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده.

وأضاف، أنه تم الاتصال مع إسعاف بيت ليد لنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

يشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي يتعرض له فقها وعائلته من قبل مستوطنين، حيث اعتدى مستوطنون قبل ثلاثة أشهر على شقيقه في أثناء رعيه لأغنامه في أرضه، بهدف إجباره على تركها، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء عليها، لصالح مستوطنة "عناب"، المقامة على أراضي المواطنين في تلك القرى شرق طولكرم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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