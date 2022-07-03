منتدى الإعلاميين يستهجن مشاركة الاحتلال بفحص أداة قتل أبو عاقلة

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إنه يتابع باستياء بالغ خضوع السلطة لطلب الإدارة الأمريكية تسليم الرصاصة التي قتلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة فجر الأربعاء 11 مايو 2022 على يد جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمخيم جنين بالضفة الغربية، مستغربا تمكين جيش الاحتلال المتهم الوحيد بقتلها من المشاركة بعملية فحص الرصاصة، معتبرا ذلك محاولة إسرائيلية مفضوحة لذر الرماد في العيون وإيجاد الذرائع للتنصل من مسؤولية اقتراف الجريمة التي لاقت استنكاراً دولياً وشكلت خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية والمبادئ والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحفيين.

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والتامة عن جريمة اغتيال أبو عاقلة والتي أعقبها بجريمة أخرى بعد أقل من شهر باغتيال الزميلة غفران وراسنة صباح الأربعاء 1 يونيو 2022، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال المتمادي في جرائمه وانتهاكاته بحق الإعلام الفلسطيني بمختلف مكوناته.

وأشار إلى نتائج عدة تحقيقات ومن بينها تحقيق الأمم المتحدة التي خلصت لمسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتيال أبو عاقلة، مذكرا بالسجل الحافل للاحتلال باستهداف وقتل الصحفيين، إذ تجاوز عدد الصحفيين الذين قضوا برصاص وصواريخ الاحتلال الـ 50 صحفياً منذ عام 2000.

وحذر منتدى الإعلاميين من خطورة مرور جريمة اغتيال أبو عاقلة دون محاسبة الاحتلال باعتبار ذلك ضوء أخضر لمواصلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتشجيع للاحتلال الإسرائيلي على قمع وكبت حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عما يفضي إليه من فقد للثقة بمؤسسات العدالة الدولية، وتشجيع على المضي قدماً بخرق وانتهاك القوانين الدولية التي تنص بوضوح على حماية الصحفيين في مناطق الصراع.

وقال جيش الاحتلال إن عملية فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ستتم بوجود ممثل عن (إسرائيل).

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الأحد، أن عملية الفحص ستتم من قبل الإسرائيليين بوجود أمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين