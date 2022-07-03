بالأسماء.. هيئة المعابر تعلن تحديث كشف مسافري معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، عن تحديث كشف المسافرين عبر معبر رفح البري رقم (2022/27).

وذكرت الهيئة العامة إلى أن التعديل سببه وجود خلل في الكشف المنشور أمس.

ودعت لتواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين بضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة، إلى جانب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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المصدر / فلسطين أون لاين