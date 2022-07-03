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أوكرانيا تعترف بالمكاسب الروسية في ليسيتشانسك

03 يوليو 2022 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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حققت القوات الروسية مكاسب في بلدة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، وفقا لمصادر أوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد: "في منطقة دونيتسك، يركز الروس على تعزيز مواقعهم في بلدتي ليسيتشانسك وفيرخنيوكاميانكا".

كما أكد الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة لوهانسك، سيرهي هايداي، عبر قناته على تليجرام أن القوات الروسية "اكتسبت موطئ قدم في منطقة ليسيتشانسك".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وحدات أوكرانية باقية في المدينة.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد أعلنوا أمس السبت بالفعل عن الاستيلاء على ليسيتشانسك، وردت عليهم كييف بأن المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية لا تزال تحت سيطرتها.

وكانت ليسيتشانسك آخر مدينة كبيرة في منطقة لوهانسك شرق البلاد باقية تحت سيطرة أوكرانيا بعد سقوط سيفيرودونيتسك في أيدي القوات الروسية.

المصدر / وكالات
#أوكرانيا #مكاسب روسية #روسيا تتقدم في ليسيتشانسك

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