حلقات لتلاوة القرآن وأداء صلاة القيام في"الأقصى"

شاركت أعداد كبيرة من المواطنين من القدس والداخل المحتل في الاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة.

ونظم المعتكفون حلقات لتلاوة القرآن الكريم، إلى جانب صلاة قيام الليل في ثالث ليالي الاعتكاف بالأقصى.

ووصف المنشد المقدسي حمزة دنديس، الاعتكاف في الأقصى والتواجد في حضرته بـ"النعيم والشفاء للروح ومسح للدمعات".

بدورها أكدت المرابطة والمعلمة المقدسية خديجة خويص، أن الرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة واجب الوقت.

ونبهت خويص إلى أن المسجد الأقصى مستهدفٌ بشكل مخيف، وهذه الأيّام فرصة لنصرته وحمايته، فلا يجب تضييع الفرصة والواجب.

وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى، في العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

وبدأ مئات المواطنين بالاعتكاف في المسجد الأقصى، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين