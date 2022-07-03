سلطة الأراضي: خصصنا 415 دونمًا للمنفعة العامة خلال عام واحد

كشف تقرير صادر عن دائرة التخصيصات بالإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي عن تخصيص أكثر من 415 دونمًا للمنفعة العامة خلال عام واحد منها إقامة مشاريع سكنية ومدارس ومساجد وعيادات صحية ومبان تعليمية ومقرات للدفاع المدني ومنافع أخرى تفيد سكان قطاع غزة في مناطق مختلفة بموافقة من لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأوضح التقرير الذي يغطي مدة عام بدءًا من 1 يوليو2021، أن مساحة التخصيصات العامة الإجمالية بلغت 416629 مترًا مربعًا استفاد منها سكان قطاع غزة في جميع المحافظات من الشمال حتى الجنوب.

وذكر التقرير أن مساحة تزيد عن 212 دونمًا خصصت لصالح إقامة مشاريع إسكانية في مناطق الزهراء وجباليا وبيت لاهيا تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وخصصت سلطة الأراضي نحو خمسة دونمات لبناء مدرسة في خان يونس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وما يزيد عن 76 دونمًا خصصت لتوسعة محطة توليد الكهرباء بالنصيرات تحت إشراف سلطة الطاقة في إطار المساعي الحكومية لزيادة مدة وصل التيار الكهربائي.

كما خصصت دونمين لبناء مسجدين أحدهما في حي القسطل بمدينة دير البلح وسط القطاع، والآخر في حي الإسراء 2 بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي بيت لاهيا، خصصت سلطة الأراضي خمسة دونمات لإقامة خزان مياه يخدم سكان المنطقة الشمالية تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، ونحو دونمين لإقامة عيادة صحية تحت إشراف وزارة الصحة.

وبحسب التقرير أيضاً تم تخصيص حوالي أربعة دونمات لإقامة مقرين للدفاع المدني وثالث للشرطة في خانيونس وبيت لاهيا والشوكة برفح وفي الزهراء تم تخصيص نحو دونمين لإقامة صالة لتسجيل المسافرين.

وأشار التقرير إلى أن سلطة الأراضي خصصت مساحات أخرى لإقامة منشآت تعليمية وتربوية وثقافية وصحية واجتماعية ورياضية تقدم الخدمات المجانية لعموم أبناء شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين