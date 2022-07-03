فلسطين أون لاين - آخر أخبار فلسطين

آخر الأخبار

أهالي المعتقلين السياسيين يدعون للتضامن مع أبنائهم الأربعاء القادم برام الله

أول تعليق من حماس على نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

بعد أن وضعت الرصاصة بيد القاتل.. السلطة ترفض نتائج التحقيق الأمريكي

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

واشنطن لا تحسم هوية قاتل "أبو عاقلة" وتُرجح إطلاق نار إسرائيلي "غير متعمد"

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة على الشيكل بـ 0.5%.. ماذا يعني؟

الحكم المحلي تناقش مواضيع مهمة وتتخذ عدة قرارات

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات الجمعة القادم

"عواودة" يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"شؤون الأسرى": نقل جثمان الشهيدة فرج الله للطب العدلي للتشريح

03 يوليو 2022 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
...
معهد الطب العدلي في أبو كبير التابع للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن جثمان الشهيدة سعدية فرج الله "مطر"، وصل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير.

وذكرت الهيئة، أن الطاقم القانوني التابع لها قدم صباح اليوم طلب لمحكمة صلح حيفا التابع لسلطات الاحتلال لتشريح وتسليم الجثمان والتحقيق في ظروف استشهادها، مشيرةً إلى أنها بانتظار تحديد موعد للجلسة.

ولفتت إلى أن التشريح سيتم بحضور طبيب شرعي فلسطيني مفرز من وزارة العدل.

وأشارت إلى أن طاقم قانوني من الهيئة توجه صباح اليوم لزيارة الأسيرات في سجن الدامون، للوقوف على حيثيات ظروف استشهاد الأسيرة فرج الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شؤون الأسرى #جثمان الشهيدة فرج الله #الطب العدلي #تشريح جثمان الأسيرة فرج الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة