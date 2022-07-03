مطلوب محاضرين أكاديميين للعمل في كلية في غزة

إعلان توظيف صادر عن كلية الزيتونة للعلوم والتنمية تعلن فيه عن حاجتها لمحاضرين أكاديميين في كافة التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022.

شروط التسجيل

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصصه من جامعة معترف بها.

- يفضل من لديه خبرة بعملية التدريس.

- إتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- أن يكون مستعدا للعمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل

- للتسجيل يرجى تقديم السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة في مقر الكلية علما بأن آخر موعد هو نهاية دوام الأربعاء 2022/7/5

- العنوان : شمال غزة - بيت لاهيا - دوار التربية والتعليم