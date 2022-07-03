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مطلوب محاضرين أكاديميين للعمل في كلية في غزة

03 يوليو 2022 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن كلية الزيتونة للعلوم والتنمية تعلن فيه عن حاجتها لمحاضرين أكاديميين في كافة التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022.

شروط التسجيل 

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصصه من جامعة معترف بها.

- يفضل من لديه خبرة  بعملية التدريس.

- إتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- أن يكون مستعدا للعمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل 

- للتسجيل يرجى تقديم السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة في مقر الكلية علما بأن آخر موعد هو نهاية دوام الأربعاء 2022/7/5

- العنوان :  شمال غزة - بيت لاهيا - دوار التربية والتعليم

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