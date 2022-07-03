شركة في غزة بحاجة إلى موظفة علاقات عامة وتسويق

إعلان توظيف صادر عن شركة شبات جروب المحدودة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى موظفة علاقات عامة وتسويق.
شروط التسجيل
1- مؤهل جامعي
2- خبرة في مجال العلاقات العامة والتسويق
3- خبرة في مجال التصميم الجرافيكي
4- التمتع بمظهر لائق
5- القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب
6- قدرة عالية على التسويق وعمل خطط تسويقية
7- أن تكون متحدثة وذات شخصية قوية
طريقة التسجيل
- على من تتوفر فيها الشروط السابقة التقديم وإرفاق السيرة الذاتية عبر الإيميل:
- ملاحظة: التقديم للإناث فقط
- العنوان: مدينة غزة – مفترق السامر – عمارة المدينة – الطابق الثالث.