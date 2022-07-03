شركة في غزة بحاجة إلى موظفة علاقات عامة وتسويق

إعلان توظيف صادر عن شركة شبات جروب المحدودة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى موظفة علاقات عامة وتسويق.

شروط التسجيل

1- مؤهل جامعي

2- خبرة في مجال العلاقات العامة والتسويق

3- خبرة في مجال التصميم الجرافيكي

4- التمتع بمظهر لائق

5- القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب

6- قدرة عالية على التسويق وعمل خطط تسويقية

7- أن تكون متحدثة وذات شخصية قوية

طريقة التسجيل

- على من تتوفر فيها الشروط السابقة التقديم وإرفاق السيرة الذاتية عبر الإيميل:

[email protected]

- ملاحظة: التقديم للإناث فقط

- العنوان: مدينة غزة – مفترق السامر – عمارة المدينة – الطابق الثالث.