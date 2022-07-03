جيش الاحتلال: سنفحص رصاصة أبو عاقلة بحضور أمريكي

أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، ران كوخاف، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحضور أمريكي.

وقال كوخاف في حديث لإذاعة جيش الاحتلال: "إذا أظهر الفحص أننا نحن من قتلناها فسوف نتحمل المسؤولية ونأسف لذلك".

واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، يوم 11 مايو، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي حينه: إن "أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس"، مشيرة إلى أن "وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها".



المصدر / فلسطين أون لاين