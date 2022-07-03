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بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية بساحاته

03 يوليو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض "الأقصى" يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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