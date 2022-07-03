أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير صافي بسام حوشية، من بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية، اليوم الأحد، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير حوشية معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 35 عاما، بتهمة مقاومة الإحتلال.

وأشار سمور، خلال تصريحات صحفية، إلى أن والد الأسير توفي قبل ثلاثة أعوام وحرمه الاحتلال من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين