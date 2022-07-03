فلسطين أون لاين - آخر أخبار فلسطين

آخر الأخبار

أهالي المعتقلين السياسيين يدعون للتضامن مع أبنائهم الأربعاء القادم برام الله

أول تعليق من حماس على نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

بعد أن وضعت الرصاصة بيد القاتل.. السلطة ترفض نتائج التحقيق الأمريكي

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

واشنطن لا تحسم هوية قاتل "أبو عاقلة" وتُرجح إطلاق نار إسرائيلي "غير متعمد"

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة على الشيكل بـ 0.5%.. ماذا يعني؟

الحكم المحلي تناقش مواضيع مهمة وتتخذ عدة قرارات

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات الجمعة القادم

"عواودة" يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

03 يوليو 2022 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

دخل الأسير صافي بسام حوشية، من بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية، اليوم الأحد، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير حوشية معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 35 عاما، بتهمة مقاومة الإحتلال.

وأشار سمور، خلال تصريحات صحفية،  إلى أن والد الأسير توفي قبل ثلاثة أعوام وحرمه الاحتلال من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #قوات الاحتلال #أسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة