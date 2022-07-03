حملة استدعاءات واعتقالات في رام الله وبيت لحم فجرا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 5 مواطنين من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

ووفق مصادر إعلامية ومحلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عباس عبد الحكيم حامد، ومحمد ضرار حماد، وسامر حامد، وثلجي مجدي حماد، ومحمود بشير حماد.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في البلدة، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، وقامت بعمليات تفتيش دقيقة فيها.

إلى ذلك سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنين من بيت لحم، بلاغين لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن حمزة العجوري من منطقة هندازة شرقا، وعبد الرحمن شعيبات من مدينة بيت ساحور، بلاغين لمقابلة المخابرات بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن غسان هرماس في منطقة خلايل اللوز وعبثوا بمحتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين