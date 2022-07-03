حزب الله: مهمة المسيّرات الثلاث أنجزت والرسالة وصلت

أصدر حزب الله اللبناني، مساء السبت، بيانا حول إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوب لبنان، نحو المجال الجوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب إنه "بعد ظهر يوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

وأكد حزب الله أن "‏المهمة المطلوبة أنجزت ووصلت الرسالة".

وفي وقت سابق؛ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت، السبت، ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لـ"إسرائيل".

وأضاف أنه "تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد، حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وزعم المتحدث باسم الجيش، أنه "من خلال التحقيق الأولي؛ يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

وأفاد بأن "أنظمة الرصد والانذار تصرفت وفق المطلوب، تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد، بأفضل الطرق، وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو" حسب ادعائه.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش، وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها.

وادعت أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية، أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ.

المصدر / وكالات