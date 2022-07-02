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موظف يتقاضى 286 ضعف راتبه خطأً.. هذا ما فعله

02 يوليو 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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استقال موظف حصل خطأً على 286 ضعف راتبه عن شهر مايو/ أيار الماضي من الشركة التي يعمل لديها، ثم اختفى بعد أن وعد إدارة الشركة بأنه سيعيد المبلغ الزائد الذي دُفع له.

وكان الرجل يعمل لدى أحد أكبر منتجي اللحوم الباردة في تشيلي، ودفعت الشركة له مبلغ 165398851 من البيزو التشيلي (أي أكثر من 180 ألف دولار أمريكي)، بدلا من 500 ألف بيزو (545 دولارًا)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعند ذلك اتصل الموظف بنائب مدير قسم الموارد البشرية للإبلاغ عن الخطأ في السداد، وراجعت إدارة الشركة سجلاتها وأكدت أن الموظف قد حصل خطأ على حوالي 286 ضعف راتبه الشهري، وطلبت من الموظف إعادة المبلغ الزائد.

وقد وافق الموظف على الذهاب إلى البنك لرد ما زاد على راتبه، ولكن يبدو أنه لم يكن يريد إعادة ذلك المبلغ.

وعندما لم تتلقَّ الشركة إشعار استرداد من البنك، حاول المسؤولون الاتصال بالموظف فلم يرد على رسائلهم، ثم اتصل لاحقًا، وادعى أنه كان نائمًا وسيذهب إلى البنك.

غير أنه قدم استقالته في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، ولا يزال مختفيًا حتى الآن. وقد اتخذت الشركة إجراءات قانونية ضد الرجل لاستعادة الأموال وفقًا لتقارير إعلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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