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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

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الداخلية تنشر كشفا جديدا وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

02 يوليو 2022 . الساعة 22:18 بتوقيت القدس
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة كشفا جديدا وأعلنت عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 3 يوليو، على النحو التالي:

🔸 رابط الكشف الجديد رقم (2022/27)، والذين عليهم انتظار دورهم في السفر بعد انتهاء الكشف الحالي بحسب الإعلانات الصادرة: اضغط هنا

🔹 السفر غداً الأحد للحافلتين: الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (180) من كشف رقم (2022/26)  اضغط هنا

🔹 الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) اضغط هنا

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #سفر #مصر

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