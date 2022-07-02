الداخلية تنشر كشفا جديدا وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة كشفا جديدا وأعلنت عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 3 يوليو، على النحو التالي:

🔸 رابط الكشف الجديد رقم (2022/27)، والذين عليهم انتظار دورهم في السفر بعد انتهاء الكشف الحالي بحسب الإعلانات الصادرة: اضغط هنا

🔹 السفر غداً الأحد للحافلتين: الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (180) من كشف رقم (2022/26) اضغط هنا

🔹 الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) اضغط هنا

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين