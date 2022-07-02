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زوجان فلسطينيان يحققان إنجازًا علميًّا في تركيا

02 يوليو 2022 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
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تمكن زوجان فلسطينيان سوريان من الحصول على المرتبة الأولى بمشروع تخرجهما في جامعة حران بولاية شانلي أورفة التركية.

واستطاع عبد الرازق الحاج وزوجته يارا عيسى بالشراكة مع زميلهما محمد الحسن من ابتكار مشروع لمكافحة حرائق الغابات يعمل بالذكاء الصناعي، لحل مشكلة الحرائق التي تكررت خلال السنوات الأخيرة في تركيا وأدت إلى خسائر مادية وبشرية وبيئية كبيرة.

وحقق المشروع الذي يعتمد على تحليل البيانات للتعامل مع الحرائق المركز الأول في مسابقة ( Gap Green) بين أكثر من 1300 مشروع من 9 ولايات تركية.

وتمكن العديد من فلسطينيي سوريا تحقيق الكثير من النجاحات على الصعيدين الشخصي والعام داخل سوريا وفي المناطق التي هجروا إليها بعد فرارهم من الحرب الدائرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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