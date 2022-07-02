إصابة مستوطنين بعد رشق مركبتهما بالحجارة غرب رام الله

أُصيب مستوطنان، اليوم السبت، بعد رشق مركبتهما بالحجارة في قرية نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر صحفية أنّ شُبّانًا فلسطينيين رشقوا مركبة المستوطنين بالحجارة، بعد دخولهما قرية نعلين.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المستوطنين إلى مستشفى "كابلان"، وقد تضرّرت مركبتهما.

واندلعت مواجهات، مساء اليوم بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة جُبّع وقرية فحمة جنوب جنين، كما اندلعت في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلًا من الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام.

وأُصيب شابٌّ بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين