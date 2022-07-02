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رفضٌ عربيٌّ لتسييس المنظمات الدولية

02 يوليو 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شدّد وزراء الخارجية العرب، السبت، على أهمية القرار العربي المشترك برفض تسييس المنظمات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته بيروت السبت.

وقال بو حبيب إنّ "آراء الأغلبية في الاجتماع توافقت على أهمية القرار العربي المشترك برفض تسييس المنظمات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا".

وأوضح أنّ "الاجتماع شهد مناقشات بنّاءة، وتوافقًا على موضوع الأمن الغذائي، وتقديم الدعم اللازم للصومال لمواجهة أزمة الجفاف".

وأضاف: "تطرّق الاجتماع إلى مختلف الأزمات التي تشهدها العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وتعنّت إسرائيل وتبديدها لأسس الحل العادل والشامل القائم على أساس الدولتين".

وتابع: "ناقشنا أيضًا انعقاد القمة العربية في الجزائر".

من جانب آخر، قال بوحبيب إنه "لمس من جميع الوزراء ورؤساء الوفود مشاعر المحبة والتضامن مع لبنان في أزمته، حيث أعرب الجميع أنّ المشاركة في هذا الاجتماع بحد ذاتها رسالة دعم ووقوف إلى جانب لبنان".

وأوضح أنّ الاجتماع استضافه لبنان بصفته رئيسًا حاليًّا للمجلس الوزاري العربي.

وأشار إلى أنه مخصصٌّ للتشاور في التطورات والتحديات التي تُواجهها المنطقة والعالم، كما تبقى مشاوراته ملكًا له من دون بيانات أو إعلانات.

وانعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك، بجانب التوافق على ملفات القمة العربية المُقرّرة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المصدر / الأناضول
#لبنان #جامعة الدول العربية #أوكرانيا #وزراء الخارجية العرب

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