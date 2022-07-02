شاهد| الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لإسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله قرب حقل غاز "كاريش" المتنازع عليه في البحر المتوسط. pic.twitter.com/xtGKAE9qVZ