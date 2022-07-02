أفادت قناة كان العبرية اليوم السبت، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط هجومًا لحزب الله على منصة استخراج الغاز من حقل "كاريش".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أعلن عن اعتراض 3 طائرات مُسيّرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل كاريش عند الحدود البحرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُشار إلى أنّ خلافات بين لبنان وكيان الاحتلال تصاعدت مؤخّرًا بعد بدء الأخير عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" عند الحدود البحرية، قبل تسوية الأزمة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذّر حزب الله من مغبة مهاجمة منصة الغاز، وسط اتهامات لبنانية لـ(إسرائيل) بسرقة حصة لبنان من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
شاهد| الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لإسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله قرب حقل غاز "كاريش" المتنازع عليه في البحر المتوسط. pic.twitter.com/xtGKAE9qVZ— فلسطين أون لاين (@pl24online) July 2, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين