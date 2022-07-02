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بالفيديو الاحتلال يعلن اعتراض 3 طائرات لحزب الله كانت متجهة لحقل "كاريش"

02 يوليو 2022 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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أفادت قناة كان العبرية اليوم السبت، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط هجومًا لحزب الله على منصة استخراج الغاز من حقل "كاريش".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ سلاح الجو أعلن عن اعتراض 3 طائرات مُسيّرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل كاريش عند الحدود البحرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يُشار إلى أنّ خلافات بين لبنان وكيان الاحتلال تصاعدت مؤخّرًا بعد بدء الأخير عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" عند الحدود البحرية، قبل تسوية الأزمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذّر حزب الله من مغبة مهاجمة منصة الغاز، وسط اتهامات لبنانية لـ(إسرائيل) بسرقة حصة لبنان من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #الاحتلال الإسرائيلي #حقل كاريش #اعتراض طائرات

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