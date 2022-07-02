فلسطين أون لاين - آخر أخبار فلسطين

آخر الأخبار

أهالي المعتقلين السياسيين يدعون للتضامن مع أبنائهم الأربعاء القادم برام الله

أول تعليق من حماس على نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

بعد أن وضعت الرصاصة بيد القاتل.. السلطة ترفض نتائج التحقيق الأمريكي

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

واشنطن لا تحسم هوية قاتل "أبو عاقلة" وتُرجح إطلاق نار إسرائيلي "غير متعمد"

بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة على الشيكل بـ 0.5%.. ماذا يعني؟

الحكم المحلي تناقش مواضيع مهمة وتتخذ عدة قرارات

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات الجمعة القادم

"عواودة" يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

هل ستصل إلى الاحتلال؟ موقع عبري يكشف

السلطة توافق على تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا

02 يوليو 2022 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
...

رجّح مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت أن تقوم السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي قُتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة الليلة إلى المنسق الأمني ​​الأمريكي الجنرال مايك فنزل.

وأوضح المسؤولون وفق موقع "والا"، أنه سيتم إجراء الاختبار للرصاصة بعد ذلك مباشرة للتحقق مما إذا كان هناك تطابق بين الرصاصة والبنادق التي استخدمها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء العملية في جنين.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يكون الردُّ صباح غد، ومعرفة من السبب في مقتل أبو عاقلة.

من جانبه أكد النائب العام في رام الله أكرم الخطيب لقناة الجزيرة، بأنه تم الموافقة على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي للرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وكشف موقع "ريشت كان" العبري عن أن ممثل عن الاحتلال الإسرائيلي سيحضر الفحص الباليستي للرصاصة التي ستسلمها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمريكا #السلطة #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة