السلطة توافق على تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا

رجّح مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت أن تقوم السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي قُتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة الليلة إلى المنسق الأمني ​​الأمريكي الجنرال مايك فنزل.

وأوضح المسؤولون وفق موقع "والا"، أنه سيتم إجراء الاختبار للرصاصة بعد ذلك مباشرة للتحقق مما إذا كان هناك تطابق بين الرصاصة والبنادق التي استخدمها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء العملية في جنين.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يكون الردُّ صباح غد، ومعرفة من السبب في مقتل أبو عاقلة.

من جانبه أكد النائب العام في رام الله أكرم الخطيب لقناة الجزيرة، بأنه تم الموافقة على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي للرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وكشف موقع "ريشت كان" العبري عن أن ممثل عن الاحتلال الإسرائيلي سيحضر الفحص الباليستي للرصاصة التي ستسلمها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية.

المصدر / فلسطين أون لاين