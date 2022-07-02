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إعلان مهم للمسافرين عبر معبر رفح بشأن شهادة فحص (كوفيد - 19)

02 يوليو 2022 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، للمسافرين المغادرين عبر معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، عن إلغاء الجانب المصري اشتراط الحصول على شهادة فحص خلو من فيروس كورونا (كوفيد -19) للوافدين داخل مصر.

ونبّهت إلى أنّ بعض الدول الأخرى لا زالت تشترط الحصول على شهادة فحص خلو من الفيروس.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان المسافرين المغادرين إلى خارج مصر الحصول على شهادة الفحص من خلال المراكز الصحية المعرّفة سابقًا بجميع محافظات غزة، أو من خلال مركز شهداء رفح الصحي في نفس يوم السفر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #سفر #مصر #كوفيد 19

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