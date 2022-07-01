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صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

01 يوليو 2022 . الساعة 04:03 بتوقيت القدس
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اللاعب محمد صلاح

في صورة حديثة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، استعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عضلاته مجددا أثناء عطلته الصيفية.

وظهر صلاح في الصورة مستعرضاَ عضلات ظهره وهو مستلق على السرير من أحد المنتجعات في مصر، قبيل الانضمام إلى فريقه استعدادا لبدء الموسم الجديد.

ويقضي صلاح عطلته رفقة زوجته وابنتيه في الجونة بالغردقة.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى مدينة ليفربول خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للمشاركة في المعسكر الإعدادي لفريقه استعدادا للموسم الجديد، وذلك على الرغم من أنباء رحيله في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خلافات تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية موسم 2022-2023.

المصدر / وكالات
#محمد صلاح #رياضة #صور #كرة قدم

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