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موعد يوم عرفة 2022 وفضل صيامه

30 يونيو 2022 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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جبل عرفات والحجيج

بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، في مراصد تمير بالمملكة العربية السعودية، يكون وقفة يوم عرفة، يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/ تموز.

ويكون بذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022.

ويحظى يوم عرفة 2022 باهتمام بالغ لدى المسلمين، حيث يبحث الكثير عن فضل هذا اليوم وحكم صيامه.

وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى، كما يحرص صوام يوم عرفة على ترديد الدعاء في أعظم أيام السنة، لما له من ثواب عظيم سيحصل عليه الصائم.

ويوم عرفة من خير الأيّام التي طلعت فيها الشّمس، وهو يومٌ يقف فيه الحجيج بين يديّ ربّهم في ثيابٍ لا تفريق فيها بين الفقير والغنيّ، وبين الملوك والأتباع، فكلّهم سواسية في مشهد يتذكّر فيه المؤمنون لقاءَ ربّهم يومَ الحشر، لذا فإنّ للدّعاء فيه فضائل عظيمة.

ويكفر الله عز وجل الصائمين ذنوبهم للسنة التي قبلها وبعدها، حيث وضع فيه الخيرات وكفّر فيه السيئات.

وأقسم الله عزو جل في كتابه بيوم عرفة، وقال تعالى (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [سورة الفجر:2]، إضافة إلى أن الله نبه على عظم فضل صيامه وعلوه.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل-: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

وعظم الدعاء يوم عرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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