رسميًا.. مدرب النادي الأهلي المصري الجديد يوقع عقد التدريب

رسميًا.. أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، على موقعه الإلكتروني، تعاقده مع المدرب الجديد.

ووفق النادي المصري، فإنه جرى التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويوم أمس، وصل سواريز (47 عامًا)، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وقام بإتمام جميع إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وقال فور وصوله إنه تلقى عروضا من أندية كثيرة لكنه فضل الأهلي بعدما وجد أن إدارة النادي "لديها مشروع جيد من أجل الفوز بجميع البطولات والألقاب لذا رحبت بالعرض الأهلاوي".

وأضاف "أعرف أن الأهلي أمامه تحديات كثيرة وارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة وهناك ضغط مباريات وهذا يتطلب من الجميع عملا شاقا وقويا من أجل تحسن الأداء والنتائج".

وتابع "الأهلي ناد كبير وغني ببطولات وإنجازاته المحلية والقارية والعالمية لذا سيكون العمل فيه بمثابة تحدٍ جديد ورائع بالنسبة لي".

وأوضح أنه لا يهوى الحديث كثيراً في وسائل الإعلام ويرى أنه من الأفضل أن يرى الجميع عمله في أرض الملعب من خلال النتائج القوية.

وبدأ سواريز مسيرته التدريبة عام 2005، ودرّب 13 ناديًا أبرزها ديبورتيفو أفيش البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.

وسيتولى سواريز الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تدريب الاهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو.

وقاد سواريز جيل فيسينتي للتأهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حلّ خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

وكان النادي الأهلي أنهى تعاقده مع موسيماني بالتراضي في 13 الشهر الجاري، بعدما قاد الفريق طوال 20 شهرا للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021، وخسر نسخة 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي. كما فاز ببرونزيتي كأس العالم للأندية 2020 و2021 ولقبين للكأس السوبر الافريقية، ولقب كأس مصر 2019.

وقاد الأهلي مؤقتا سامي قمصان مساعد موسيماني في ست مباريات.

المصدر / وكالات