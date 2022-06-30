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طيار مكسيكي يعتنق الإسلام للزواج من تركية

30 يونيو 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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الطيار المكسيكي في مكتب مفتي تركي

نشرت وسائل إعلام تركية، قصة طيار مكسيكي أعلن إسلامه في تركيا.

ووفق وسائل الإعلام التركية، فإن الطيار المكسيكي هوغو غوتيريز أشهر إسلامه علنا، من أجل سبب حالة زواج.

وأحب الطيار المكسيكي إمراة تركية، وأصبح مسلما من تلقاء نفسه مطلع الأسبوع الحالي.

وقرر غوتيريز وروان البكري -اللذان التقيا في الكويت- الزواج، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأتى الزوجان لمدينة إزميت عاصمة ولاية قوجالي شمال غرب تركيا حيث تعيش عائلة البكري، واعتنق غوتيريز الإسلام من خلال اطلاعه على هذا الدين والتعرف على تعاليمه.

ووفق فيديو بثته وسائل إعلام تركية، نطق الطيار المكسيكي الشهادتين بحضور مفتي إزميت الشيخ محمد رشاد شافلي وعدد من الشهود.

وقدم المفتي إلى الطيار المكسيكي القرآن الكريم، وعانقه قائلا "أصبحت أخا لنا وسنحتضنك".

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية في إزميت عددا من الصور أثناء إشهار الطيار المكسيكي إسلامه، عبر صفحتها على فيسبوك يوم الاثنين الماضي.

المصدر / وكالات
#تركيا #اعتناق الإسلام #طيار مكسيكي

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