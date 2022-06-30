أسير من خان يونس يتنسم الحرية بعد 20 عاما من الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسير من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد اعتقال دام 20 سنة تنقل خلالها في عدة سجون.

والأسير المفرج عنه هو عبد الغني إنشاصي (38 عامًا) وقد أطلق الاحتلال سراحه ودخل قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

واعتقل الأسير "انشاصي" في 4/7/2002، على حدود مستوطنة جاني طال التي كانت جاثمة على أراضي غرب خان يونس قبل أن تحرر المقاومة غزة من الاحتلال.

وأصيب انشاصي بالرصاص خلال هذا الاشتباك، وتم اعتقاله بعد أن استطاع إصابة ضابط من حراس المستوطنة بجروح خطيرة، وفرض عليه الاحتلال حكما بالسجن لمدة 20 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين