الإعلان عن منح دراسية بالمغرب هذه تفاصيلها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منح دراسية في المملكة المغربية.

ووفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، فإن المنح الدراسية الجديدة هي للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

وحول التخصصات أشارت الوزارة إلى أنها مختلفة وهي 2022-2023.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل؛ بما فيها الشروط، وآلية تقديم الطلبات.

وذكرت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين