فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

تفاصيل السلاح "الخطير" الذي وعدت فرنسا تقديمه لأوكرانيا اليوم

30 يونيو 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
...

وعدت فرنسا أوكرانيا بتقديم سلاح جديد في إطار حربها ضد روسيا، وتعزير لفرقها العسكرية لمجابهة القوات الروسية.

ففي قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة بإسبانيا، تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعرض جديد من السلاح لأوكرانيا.

ووفق ما تم إفصاحه من قبل الرئيس الفرنسي فإن السلاح الجديد والخطير هو مدافع من طراز "سيزار".

وفق مجلة عسكرية يتميز المدفع "سيزار" بكونه عالي الدقة، ويسهل تغيير موقعه، الأمر الذي يجعله مثاليا للمناورة، ويصعب اكتشاف مكانه.

ويبلغ وزن الأسلحة التي يمكن للشاحنة الحاملة للمدفع رفعها 19.5 طنا، علما أن طولها يبلغ 33 قدما، بينما يصل عرضها إلى 8 أقدام، وارتفاعها 12 قدما.

وبفضل محرك بقوة 245 حصانا، تستطيع الشاحنة الحاملة للمدفع التنقل على الطرقات العادية بسرعة 50 ميلا في الساعة، بينما تصل السرعة إلى 31 ميلا على الطرق الوعرة، وفق ما ذكر موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

ولتشغيل المدفع والمركبة الحاملة، لا بد من وجود ما بين أربعة إلى خمسة جنود، بحيث يعمل أحدهم على استعمال نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية لضبط إحداثيات الهدف.

وبمقدور المدفع نصف الآلي إطلاق 6 قذائف عيار 155 ميلي على الأهداف التي يتراوح مداها بين 3 إلى 31 ميلا.

المصدر / وكالات
#أوكرانيا #حرب #سلاح #سلاح خطير #سلاح فرنسي #القتال ضد روسيا #سلاح فرنسي لأوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة