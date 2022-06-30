تفاصيل السلاح "الخطير" الذي وعدت فرنسا تقديمه لأوكرانيا اليوم

وعدت فرنسا أوكرانيا بتقديم سلاح جديد في إطار حربها ضد روسيا، وتعزير لفرقها العسكرية لمجابهة القوات الروسية.

ففي قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة بإسبانيا، تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعرض جديد من السلاح لأوكرانيا.

ووفق ما تم إفصاحه من قبل الرئيس الفرنسي فإن السلاح الجديد والخطير هو مدافع من طراز "سيزار".

وفق مجلة عسكرية يتميز المدفع "سيزار" بكونه عالي الدقة، ويسهل تغيير موقعه، الأمر الذي يجعله مثاليا للمناورة، ويصعب اكتشاف مكانه.

ويبلغ وزن الأسلحة التي يمكن للشاحنة الحاملة للمدفع رفعها 19.5 طنا، علما أن طولها يبلغ 33 قدما، بينما يصل عرضها إلى 8 أقدام، وارتفاعها 12 قدما.

وبفضل محرك بقوة 245 حصانا، تستطيع الشاحنة الحاملة للمدفع التنقل على الطرقات العادية بسرعة 50 ميلا في الساعة، بينما تصل السرعة إلى 31 ميلا على الطرق الوعرة، وفق ما ذكر موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

ولتشغيل المدفع والمركبة الحاملة، لا بد من وجود ما بين أربعة إلى خمسة جنود، بحيث يعمل أحدهم على استعمال نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية لضبط إحداثيات الهدف.

وبمقدور المدفع نصف الآلي إطلاق 6 قذائف عيار 155 ميلي على الأهداف التي يتراوح مداها بين 3 إلى 31 ميلا.

المصدر / وكالات