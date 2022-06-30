جامعة أسكودار بتركيا ضمن اتحاد الجامعات الأفروأسيوية

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفروأسيوية أ.د أشرف عبد الرافع الدرفيلي أن الاتحاد ماض قدماً نحو خطته الرامية إلى الوحدة بين الجامعات والكيانات العلمية المختلفة في قارتي إفريقيا وآسيا دعماً للعلم واستنهاضاً للبحث العلمي حول العالم، مرحباً بانضمام الجامعات الفاعلة إلى عضوية الاتحاد.

جاء هذا التصريح عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الجامعات وجامعة أسكودار أول من أمس في مقر الاتحاد بالعاصمة التركية إسطنبول.

وتابع الدرفيلي: نسعى لاستكمال الدور العلمي والريادي للاتحاد منذ إنشائه عام 2016 وسعدنا اليوم بتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين الاتحاد وجامعة أسكودار تضمنت انضمام الجامعة لعضوية اتحاد الجامعات الأفروآسيوية والشراكة في إقامة مؤتمرات وندوات وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية ومنح مقاعد دراسية لطلاب الجامعات الأعضاء بالاتحاد لطلاب دول إفريقيا وآسيا، فضلاً عن النشر المشترك للبحوث العلمية وإقامة المسابقات العلمية المشتركة.

وأثنى على رئيس الجامعة أ.د نوزت تورهان لحسن الاستقبال والضيافة والتعبير عن السعادة لانضمام جامعة عريقة لعضوية الاتحاد لما لها من مكانة علمية على المستوى المحلي والدولي واحتضانهم ورعايتهم لأكثر من 4000 طالب وطالبة من دول إفريقيا وآسيا وهو أكبرعدد تضمه جامعة تركية من الطلاب الوافدين وفي ذلك دلالة على سمعة الجامعة دوليا وتقدمها في التصنيف العالمي وثقة طلاب العلم وحرصهم للتحصيل العلمي بأفضل الطرق والوسائل والأساليب الحديثة.

من جانبه أعرب رئيس جامعة أسكودار أ.د نوزت ترهان عن سعادته الكبيرة بالانضمام لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية ورغبة الجامعة في أن تكون عضوًا فاعلاً يحقق أهداف ورسالة الاتحاد التي تسعى لتحقيق وحدة علمية ومعرفية بين الجامعات الأفروآسيوية بعيدا عن الأطر السياسية أو المذهبية أو الطائفية والارتكاز على تعزيز المشترك الإنساني من خلال المجال العلمي والمعرفي.

وأضاف: تم التوافق بين جميع الأطراف على مسودة مشروع المؤتمر الاقتصادي المقدم من أ.د عبد المجيد المخلافي وكذلك الموافقة على مسودة مشروع مؤتمر الإعلام المقدم من أ.د عبد الكريم الوزان رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد وإقامة المؤتمرين في رحاب جامعة أسكودار بالتعاون مع بعض الاتحادات الدولية والجامعات داخل تركيا وخارجها والتنسيق لتشكيل اللجان الخاصة بذلك.

تألف وفد اتحاد الجامعات الأفروآسيوية من أ.د عبد المجيد المخلافي الوزير الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد بمقر رئاسة الاتحاد بتركيا والأستاذ سعيد يوجه رئيس مؤسسة استانبول للثقافة والعلوم بتركيا وعضو مجلس إدارة الاتحاد أ.د إلهامي معراج والمنسق الإداري لمكتب الاتحاد في إسطنبول أ. علي حنيفة.

كما حضر من جامعة أسكودار قيادات وأعضاء الهيئة العلمية بالجامعة وفي مقدمتهم أ.د محسن كونوك ولفيف من قيادات الجامعة .

وفي نهاية اللقاء منح رئيس جامعة أسكودار درع تكريم إلى المدير التنفيذي الأستاذ الدكتور أشرف الدرفيلي تقديراً لجهوده العلمية المخلصة .

المصدر / فلسطين أون لاين