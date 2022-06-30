"حماس": الاقتتال العائلي برعاية أمنية جريمة مؤسفة وسلوك مدان

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، إن الاقتتال العائلي الممنهج برعاية أمنية جريمة مؤسفة، وسلوك مدان يتناقض مع ديننا وتقاليدنا، ومع التاريخ الوطني العظيم لعائلات شعبنا وعشائره الكريمة.

وشدد البرغوثي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، على أن هذه الاقتتال العائلي يستوجب من كل الرموز والعلماء ورجال الإصلاح التدخل لوقف ما يجري في يطا والسموع.

ودعا الجميع لتوجيه نيران الغضب إلى الاحتلال ومستوطنيه، فهو وحده عدونا المجرم، قاتل شبابنا وسارق أرضنا.

وقتل مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان بينهم شقيقان، في مدينة الخليل، وذلك في إطلاق نار على سيارة كانوا يستقلونها.

ووفق مصادر محلية فإن حادثة إطلاق النار والجريمة البشعة جاءت على قضية "ثأر عائلي".

المصدر / فلسطين أون لاين